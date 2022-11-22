Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 18:53

Король Саудовской Аравии объявил среду выходным днем в честь победы над Аргентиной на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил среду, 23 ноября выходным днем, чтобы все смогли отметить победу над Аргентиной (2:1) на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре, сообщает Saudi Gazette.

Саудовская Аравия в четвертый раз в истории выиграла матч на чемпионате мира.

До этого Саудовская Аравия одержала лишь три победы в матчах чемпионатов мира: над Египтом (2:1) на ЧМ-2018, а также над Бельгией (1:0) и Марокко (2:1) на ЧМ-1994.

В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия занимает первое место (3 очка), Аргентина — последняя (0 очков).

Следующий матч саудовцы проведут 26 ноября против Польши. Начало — в 16.00 (мск).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
1
Читайте также
«Еще не раз выйдем с Медведевой на лед». Федотов — о работе с Евгенией
Саудиты сошли с ума от победы над Аргентиной: слезы радости и издевательства над Месси
Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре
Дуда в беседе с пранкерами признался в нежелании воевать с Россией
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
Как стать волонтером
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Дания — Тунис: Андерсен не наказан 11-метровым. Судья ошибся?
«Не вижу Англию в числе топ-5 фаворитов ЧМ-2022». Интервью со знаменитым британским журналистом Джонатаном Уилсоном
Месси рассказал, что игроки сборной Аргентины убиты поражением от Саудовской Аравии
Венгер назвал Францию своим фаворитом на чемпионате мира в Катаре
Дания — Тунис: судья правильно не назначил пенальти в пользу датчан
Главный тренер Саудовской Аравии: «Аргентина намного лучше нас, но игроки сотворили историю»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси рассказал, что игроки сборной Аргентины убиты поражением от Саудовской Аравии

Полузащитник сборной Туниса: «Некоторые датские футболисты посчитали, что для них это будет легкий матч»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости