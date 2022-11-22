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Сегодня, 18:46

Месси рассказал, что игроки сборной Аргентины убиты поражением от Саудовской Аравии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал состоянии своих партнеров по команде после поражения от Саудовской Аравии (1:2) в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022.

«Какими я видел футболистов в раздевалке? Они убиты. Тяжелый удар, мы не ожидали такого старта. Мы были уверены в победе и наборе трех очков, которые дают спокойствие. Но эта группа игроков всегда отличалась единством и силой. Пришло время быть более сплоченными, чем когда-либо. Надо вернуться к основам нашей игры и работать, чтобы победить Мексику», — приводит слова Месси Ol?.

В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия занимает первое место (3 очка), Аргентина — последняя (0 очков).

Следующий матч аргентинцы проведут 26 ноября против Мексики. Начало — в 22.00 мск.

Источник: https://www.ole.com.ar/mundial/mundial-qatar-2022/messi-derrota-arabia-qatar-seleccion_0_ANb9R9170M.html
Лионель Месси
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