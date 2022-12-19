КОНМЕБОЛ вручила сборной Аргентины 10 миллионов долларов призовых за победу на ЧМ-2022

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) вручила сборной Аргентины призовые в размере 10 миллионов долларов за победу на ЧМ-2022, сообщил президент организации Алехандро Домингес в Twitter.

Сборная Аргентины обыграла Францию в финале турнира со счетом 4:2 в серии послематчевых пенальти. (3:3 в основное время).

Сертификат был вручен прямо в раздевалке бело-голубых после матча с французами.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.