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Сегодня, 11:08

КОНМЕБОЛ вручила сборной Аргентины 10 миллионов долларов призовых за победу на ЧМ-2022

Руслан Минаев
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Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) вручила сборной Аргентины призовые в размере 10 миллионов долларов за победу на ЧМ-2022, сообщил президент организации Алехандро Домингес в Twitter.

Сборная Аргентины обыграла Францию в финале турнира со счетом 4:2 в серии послематчевых пенальти. (3:3 в основное время).

Сертификат был вручен прямо в раздевалке бело-голубых после матча с французами.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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