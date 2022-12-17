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Сегодня, 19:11

Колосков признался, что больше всех на ЧМ-2022 его удивила сборная Марокко

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос, какая команда удивила его больше всех на чемпионате мира-2022.

«Думаю, что марокканцы, мне очень понравилась эта сборная. На старте турнира они играли сугубо на результат, примитивно, но в плей-офф они раскрылись с другой стороны. В матче против Франции они вообще доминировали на поле, больше владели мячом, остро атаковали. Они могли бы пройти в финал, но им не хватило опыта и класса. Но о себе оставили яркое впечатление», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Чемпионат мира-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах Катара.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-menya-v-katare-bol-she-vseh-na-chm-2022-udivili-marokkantsy/

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П2

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3.10

обе забьют - да

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Вячеслав Колосков
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