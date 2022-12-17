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Сегодня, 19:04

Лам: «Марокко показывает, что для них футбол — народный вид спорта»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник сборной Германии Филипп Лам оценил выступление Марокко на ЧМ-2022.

«Чемпионат мира не был бы полным без сюрпризов. Марокко дало своим болельщикам повод носить себя на руках. В их голосах можно услышать, почему футбол — это народный вид спорта. Их команда самая дисциплинированная на турнире, идеально распоряжающаяся своими ресурсами. Она основана на хорошей тренерской работе. Валид сделал все для адаптации своей команды к успешной игровой культуре европейцев», — приводит слова Лама Guardian.

Марокканцы стали первой африканской национальной командой, которая вышла в полуфинал чемпионата мира. В матче 1/2 финала турнира Марокко уступила Франции (0:2).

ЧМ-2022, матч за&nbsp;3-е место: Хорватия&nbsp;&mdash; Марокко. Шикарный гол Оршича! Хорватия — Марокко — 2:1. Онлайн-трансляция матча за 3-е место
Чемпионат мира. Матч за 3-е место
17 дек, 18:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Хорватия
2:1
Марокко

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Торонто

ТБ 5.5

22%

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Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
Филипп Лам
Сборная Марокко по футболу
1
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