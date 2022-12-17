Лам: «Марокко показывает, что для них футбол — народный вид спорта»

Защитник сборной Германии Филипп Лам оценил выступление Марокко на ЧМ-2022.

«Чемпионат мира не был бы полным без сюрпризов. Марокко дало своим болельщикам повод носить себя на руках. В их голосах можно услышать, почему футбол — это народный вид спорта. Их команда самая дисциплинированная на турнире, идеально распоряжающаяся своими ресурсами. Она основана на хорошей тренерской работе. Валид сделал все для адаптации своей команды к успешной игровой культуре европейцев», — приводит слова Лама Guardian.

Марокканцы стали первой африканской национальной командой, которая вышла в полуфинал чемпионата мира. В матче 1/2 финала турнира Марокко уступила Франции (0:2).