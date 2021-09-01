Украина не сумела обыграть Казахстан в матче отборочного турнира ЧМ-2022
В матче отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе сборные Казахстана и Украины сыграли вничью (2:2).
На второй минуте счет в матче открыл Роман Яремчук. Руслан Валиуллин на 74-й минуте сравнял результат. В концовке Сикан вывел украинцев вперед, но Валиуллин до финального свистка успел оформить дубль и вновь сделать счет равным.
Украина набрала четыре очка и на данный момент занимает второе место в группе D. У Казахстана два очка и четвертое место.
Следующий матч украинцы проведут дома против Франции 4 сентября.
ЧМ-2022. Отборочный турнир
Европа
Группа D
Казахстан — Украина — 2:2 (0:1)
Голы: Яремчук, 2 (0:1). Валиуллин, 74 (1:1). Сикан, 90+3 (1:2). Валиуллин, 90+6 (2:2).
Казахстан: Покатилов, Логвиненко, Малый, Быстров, Марочкин, Нургалиев (Зайнутдинов, 60), Куат (Вороговский, 84), Тагыберген (Жуков, 90), Васильев (Оразов, 90), Валиуллин, Шушеначев (Аймбетов, 61).
Украина: Пятов, Караваев, Соболь (Сикан, 82), Зинченко, Матвиенко, Миколенко, Забарный, Сидорчук (Шапаренко, 75), Буяльский (Малиновский, 59), Ярмоленко, Яремчук (Цыганков, 58).
Предупреждения: Васильев, 43. Миколенко, 52. Зинченко, 74. Покатилов, 90+2.
Судья: Румшас (Литва).
1 сентября. Нур-Султан. Стадион «Астана Арена».
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