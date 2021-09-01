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Украина не сумела обыграть Казахстан в матче отборочного турнира ЧМ-2022

18:52
Казахстан – Украина – 2:2. Фото Sports.kz
Казахстан – Украина – 2:2. Фото Sports.kz
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В матче отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе сборные Казахстана и Украины сыграли вничью (2:2).

На второй минуте счет в матче открыл Роман Яремчук. Руслан Валиуллин на 74-й минуте сравнял результат. В концовке Сикан вывел украинцев вперед, но Валиуллин до финального свистка успел оформить дубль и вновь сделать счет равным.

Украина набрала четыре очка и на данный момент занимает второе место в группе D. У Казахстана два очка и четвертое место.

Следующий матч украинцы проведут дома против Франции 4 сентября.

ЧМ-2022. Отборочный турнир

Европа

Группа D

Казахстан — Украина — 2:2 (0:1)

Голы: Яремчук, 2 (0:1). Валиуллин, 74 (1:1). Сикан, 90+3 (1:2). Валиуллин, 90+6 (2:2).

Казахстан: Покатилов, Логвиненко, Малый, Быстров, Марочкин, Нургалиев (Зайнутдинов, 60), Куат (Вороговский, 84), Тагыберген (Жуков, 90), Васильев (Оразов, 90), Валиуллин, Шушеначев (Аймбетов, 61).

Украина: Пятов, Караваев, Соболь (Сикан, 82), Зинченко, Матвиенко, Миколенко, Забарный, Сидорчук (Шапаренко, 75), Буяльский (Малиновский, 59), Ярмоленко, Яремчук (Цыганков, 58).

Предупреждения: Васильев, 43. Миколенко, 52. Зинченко, 74. Покатилов, 90+2.

Судья: Румшас (Литва).

1 сентября. Нур-Султан. Стадион «Астана Арена».

Казахстан — Украина

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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Евгений Петров все материалы автора

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