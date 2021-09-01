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Малафеев назвал точный счет, с которым Россия победит Хорватию

18:49
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного цикла между сборными России и Хорватии.

«Для сборной России начинается новый этап. Каким он будет, и как будет выглядеть наша сборная — увидим с вами в ближайшее время. Вызвано много новых футболистов, на каждой из позиций большая конкуренция за попадание в основной состав, тех же голкиперов вызвано 5 человек. В конце концов, у нашей сборной новый тренерский состав, который не раз высказывался, что сборная будет играть в агрессивный футбол.

На это очень интересно посмотреть. Но не стоит забывать, что команда в полном составе тренировалась всего пару дней, и это при новом тренере — что по итогу от нее ждать, неизвестно", — сказал Малафеев «СЭ».

Также Малафеев оценил готовность сборной Хорватии к предстоящему матчу.

«Что касается сборной Хорватии, она очевидно уже не та, что была в том же 2018 году. Нет Модрича, команда уже который год пытается перестроиться и найти свой футбол. Плюс у сборной Хорватии не вызваны довольно-таки интересные и опасные футболисты: Ребич и Петкович — достаточно взглянуть на их статистику и понять, насколько они часто помогали своей команде добиваться положительного результата для сборной.

Хотел бы отметить тот факт, что на стадионе будет присутствовать 20 000 человек — это очень большая мотивация, показать достойный результат и порадовать всех болельщиков сборной. Убежден, что наша сборная обязательно забьет и в целом добьется победы, давайте предположу счет 2:0", — добавил Малафеев.

Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало в 21.45 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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