Малафеев назвал точный счет, с которым Россия победит Хорватию

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного цикла между сборными России и Хорватии.

«Для сборной России начинается новый этап. Каким он будет, и как будет выглядеть наша сборная — увидим с вами в ближайшее время. Вызвано много новых футболистов, на каждой из позиций большая конкуренция за попадание в основной состав, тех же голкиперов вызвано 5 человек. В конце концов, у нашей сборной новый тренерский состав, который не раз высказывался, что сборная будет играть в агрессивный футбол.

На это очень интересно посмотреть. Но не стоит забывать, что команда в полном составе тренировалась всего пару дней, и это при новом тренере — что по итогу от нее ждать, неизвестно", — сказал Малафеев «СЭ».

Также Малафеев оценил готовность сборной Хорватии к предстоящему матчу.

«Что касается сборной Хорватии, она очевидно уже не та, что была в том же 2018 году. Нет Модрича, команда уже который год пытается перестроиться и найти свой футбол. Плюс у сборной Хорватии не вызваны довольно-таки интересные и опасные футболисты: Ребич и Петкович — достаточно взглянуть на их статистику и понять, насколько они часто помогали своей команде добиваться положительного результата для сборной.

Хотел бы отметить тот факт, что на стадионе будет присутствовать 20 000 человек — это очень большая мотивация, показать достойный результат и порадовать всех болельщиков сборной. Убежден, что наша сборная обязательно забьет и в целом добьется победы, давайте предположу счет 2:0", — добавил Малафеев.

Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало в 21.45 по московскому времени.