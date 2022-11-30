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Сегодня, 16:57

Кавазашвили: «Пускай Месси и Роналду заработают, они уже пожилые»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил будущие перспективы нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Роналду и Месси — это выдающиеся футболисты, которые уже сходят с Олимпа и которым нужно сыграть в той стране, где их будут боготворить и платить огромные деньги. Саудовская Аравия и США — это богатые страны, которые могут себе позволить с целью рекламы и привлечения молодежи таких футболистов. В этих странах дети потянутся в футбольные школы, чтобы быть похожими на Роналду и Месси. Ранее очень многие футболисты уезжали в Китай, в Америку и другие страны, чтобы своим именем внести ажиотаж и привлечь зрителей. Пускай зарабатывают. Они уже пожилые футболисты и сейчас проводят последний чемпионат мира в их богатой футбольной карьере», — цитирует экс-голкипера «Спорт День за Днем».

Оба футболиста принимают участие в чемпионате мира-2022 в Катаре. Сборная Португалии уже обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022. Аргентина сегодня сыграет с Польшей в 3-м туре групповой стадии мундиаля в Катаре. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kavazashvili-puskay-messi-i-ronaldu-zarabotayut-oni-uzhe-pozhilye
Анзор Кавазашвили
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
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