Карпин рассказал, почему Сергеев не сыграл в матче с Кипром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Кипром (6:0) в отборочном турнире ЧМ-2022 рассказал, почему он не выпустил на поле Ивана Сергеева.

— Почему не вышел Сергеев?

— Я хотел бы его выпустить. Но у нас шесть замен делать нельзя, мы использовали пять. Я сказал Ване: «Извини, но вот так». А пока сделали те замены, которые планировали: убрали тех, у кого были желтые карточки, Дивееву дали паузу, а Мостовой схватился за икроножную — пришлось менять его.