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Карпин рассказал, почему Сергеев не сыграл в матче с Кипром

22:59
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Кипром (6:0) в отборочном турнире ЧМ-2022 рассказал, почему он не выпустил на поле Ивана Сергеева.

— Почему не вышел Сергеев?

— Я хотел бы его выпустить. Но у нас шесть замен делать нельзя, мы использовали пять. Я сказал Ване: «Извини, но вот так». А пока сделали те замены, которые планировали: убрали тех, у кого были желтые карточки, Дивееву дали паузу, а Мостовой схватился за икроножную — пришлось менять его.

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Гоша Чернов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры