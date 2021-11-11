Карпин: «Настрой на Хорватию дополнительный не нужен. Все понимают, что стоит на кону»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о разгромной победе команды над Кипром в отборе ЧМ-2022 (6:0).

— Вас радует, что сборная забила так много мячей? Не может ли это расслабить команду?

— Естественно, радует. Это никак не может сыграть в минус перед игрой с Хорватией. Это могло бы сыграть в минус перед матчем с Мальтой, при всем уважении. Мы в порядке — 6:0 Кипр обыграли, а Мальту теперь пешком обыграем. Но, как вы понимаете, настрой на Хорватию дополнительный не нужен. Все понимают, что стоит на кону. И такой счет только добавляет положительных эмоций. Хорватия — отдельная тема.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

— Хорватия уже побеждает Мальту. Можно ли сказать, что матч с Хорватией — самый важный в вашей карьере?

— А у кого-то были сомнения и иллюзии, что хорваты не обыграют Мальту? Это не новость. Так и должно быть. Как готовились, так и готовимся. Самый ли главный матч? Не знаю. На каждом этапе они разные, борешься за главные места. По мне был самый напряженный матч, когда играл «Ростов» с «Уралом». Нам надо было не попасть в стыки. Там напряжение было выше, чем сегодня?

Россия набрала 22 очка и лидирует в группе А. У Хорватии 17 очков, второе место и матч в запасе. Кипр на последнем, шестом месте — пять очков.