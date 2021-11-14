Карпин объяснил, почему не заменил Кудряшова по ходу матча против Хорватии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не заменил защитника Федора Кудряшова по ходу матча отбора ЧМ-2022 против команды Хорватии (0:1).

«Почему не заменил Кудряшова из-за травмы до автогола? С удовольствием бы заменил, если бы у нас была шестая замена. Но я не видел, чтобы он хромал.

Что чувствует Кудряшов после автогола? Конечно, расстроен. Все его поддержали. Такое могло случиться с любым футболистом, каждому может попасть мяч в голову, плечо или колено.

Хорватия как играла, так и играла. Замены были реакцией на нашу игру, состояние поля. Мяч вообще не катился, было тяжело выходить из обороны в атаку. Но это нужно было делать, поэтому вышел Заболотный. Плюс выпустили Чистякова для подстраховки на нашей половине", — сказал Карпин.

Отметим, что именно Кудряшов стал автором решающего автогола в этой встречи.