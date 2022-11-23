Испания выиграла на ЧМ со счетом 7:0, но до рекорда XXI века ей не хватило одного гола
Забив семь безответных голов в ворота сборной Коста-Рики, испанцы одержали одну из самых крупных побед в истории чемпионатов мира.
В ХХI веке только Германия выигрывала с более крупным счетом. В 2002 году команда Руди Феллера разгромила Саудовскую Аравию — 8:0. Рекорд турнира делят сборные Венгрии и Югославии, которые побеждали соперников с разницей в девять голов.
Самые крупные победы в истории чемпионатов мира
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Команда
|
Счет
|
15.06.1982
|
Гр.турнир
|
Венгрия
|
Сальвадор
|
10:1
|
17.06.1954
|
Гр.турнир
|
Венгрия
|
Корея
|
9:0
|
18.06.1974
|
Гр.турнир
|
Югославия
|
Заир
|
9:0
|
12.06.1938
|
1/4 финала
|
Швеция
|
Куба
|
8:0
|
02.07.1950
|
Гр.турнир
|
Уругвай
|
Боливия
|
8:0
|
01.06.2002
|
Гр.турнир
|
Германия
|
Саудовская Аравия
|
8:0
|
19.06.1954
|
Гр.турнир
|
Уругвай
|
Шотландия
|
7:0
|
20.06.1954
|
Гр.турнир
|
Турция
|
Корея
|
7:0
|
19.06.1974
|
Гр.турнир
|
Польша
|
Гаити
|
7:0
|
21.06.2010
|
Гр.турнир
|
Португалия
|
КНДР
|
7:0
|
23.11.2022
|
Гр.турнир
|
Испания
|
Коста-Рика
|
7:0