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Испания выиграла на ЧМ со счетом 7:0, но до рекорда XXI века ей не хватило одного гола

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Ферран Торрес (справа) и Гави.
Фото Reuters

Забив семь безответных голов в ворота сборной Коста-Рики, испанцы одержали одну из самых крупных побед в истории чемпионатов мира.

В ХХI веке только Германия выигрывала с более крупным счетом. В 2002 году команда Руди Феллера разгромила Саудовскую Аравию — 8:0. Рекорд турнира делят сборные Венгрии и Югославии, которые побеждали соперников с разницей в девять голов.

Самые крупные победы в истории чемпионатов мира

Дата

Стадия

Соперник

Команда

Счет

15.06.1982

Гр.турнир

Венгрия

Сальвадор

10:1

17.06.1954

Гр.турнир

Венгрия

Корея

9:0

18.06.1974

Гр.турнир

Югославия

Заир

9:0

12.06.1938

1/4 финала

Швеция

Куба

8:0

02.07.1950

Гр.турнир

Уругвай

Боливия

8:0

01.06.2002

Гр.турнир

Германия

Саудовская Аравия

8:0

19.06.1954

Гр.турнир

Уругвай

Шотландия

7:0

20.06.1954

Гр.турнир

Турция

Корея

7:0

19.06.1974

Гр.турнир

Польша

Гаити

7:0

21.06.2010

Гр.турнир

Португалия

КНДР

7:0

23.11.2022

Гр.турнир

Испания

Коста-Рика

7:0

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу
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0
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