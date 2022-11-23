7:0! Сборная Испании разгромила Коста-Рику на ЧМ-2022

Сборная Испании разгромила Коста-Рику в матче 1-го тура ЧМ-2022 в Катаре — 7:0.

У испанцев дублем отличился Ферран Торрес, по одному мячу у Дани Ольмо, Марко Асенсио, Гави, Карлоса Солера и Альваро Мораты.

После этой игры на счету сборной Испании 106 голов на чемпионатах мира. Испанцы стали шестой сборной, которой удалось забить 100 мячей на мировых первенствах.

Испания лидирует в группе E с 3 очками, опережая Японию по дополнительным показателям. Сегодня, 23 ноября японцы победили Германию (2:1) в первом матче своей группы. Немцы идут на третьей строчке, Коста-Рика — на четвертой.

Во втором туре Испания встретится с Германией, а Коста-Рика — с Японией. Оба матча состоятся 27 ноября.