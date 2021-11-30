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Игроки сборной начинают собираться на встречу с Карпиным

17:33
Валерий Карпин. Фото РФС.
Валерий Карпин. Фото РФС.
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Игроки сборной начинают собираться в отеле в центре Москвы на встречу с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

В 15.00 (по московскому времени) состоялась встреча с административным и тренерским составом.

24 марта 2022 года сборная России сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира. Финал пройдет 29 марта с победителем в паре Швеция — Чехия.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты