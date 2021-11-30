Боярский: «Если в сборную возьмут Дзюбу, то мы пройдем Польшу»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский отреагировал на высказывание защитника «Локомотива» Мацея Рыбуса о том, что сборная России является командой не самого высокого уровня.

«Соглашусь! Так и есть. Но! Если в сборную возьмут Дзюбу, то мы пройдем Польшу», — сказал Боярский «СЭ».

Польша стала соперником сборной России в полуфинале стыков отборочного турнира чемпионата мира-2022, встреча пройдет 24 марта. Победитель сыграет в финале стыкового турнира с победителем пары Швеция — Чехия.