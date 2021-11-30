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Боярский: «Если в сборную возьмут Дзюбу, то мы пройдем Польшу»

Боярский назвал условие, при котором сборная России обыграет Польшу
16:47
Артем Дзюба. Фото Reuters
Артем Дзюба. Фото Reuters
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Народный артист РСФСР Михаил Боярский отреагировал на высказывание защитника «Локомотива» Мацея Рыбуса о том, что сборная России является командой не самого высокого уровня.

«Соглашусь! Так и есть. Но! Если в сборную возьмут Дзюбу, то мы пройдем Польшу», — сказал Боярский «СЭ».

Польша стала соперником сборной России в полуфинале стыков отборочного турнира чемпионата мира-2022, встреча пройдет 24 марта. Победитель сыграет в финале стыкового турнира с победителем пары Швеция — Чехия.

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Владислав Флегонтов все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты