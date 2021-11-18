Игнатьев доволен новым форматом проведения стыковых матчей

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает более справедливым новый формат проведения стыковых матчей за попадание на чемпионат мира. Каждой сборной, занявшей второе место, придется сыграть два матча, но — с разными командами.

— Новый формат проведения стыковых матчей и розыгрыша путевок на ЧМ, на мой взгляд, более справедлив, — цитируют «Известия» Игнатьева. — Такие изменения увеличивают интерес публики. Думаю, это приемлемый вариант, когда есть основания что-то исправить. Раньше тебе досталась одна команда, сыграли две игры и все. Теперь же больше интриги, больше внимания к противостояниям. Поэтому я положительно отношусь к изменению формата. Это грамотное решение.

В первом туре стыковых матчей соперниками сборной России могут стать Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия. Жеребьевка пройдет 26 ноября в Цюрихе, первый стыковой матч — 24 марта 2022 года. Сборная России проведет его дома, как команда из первой корзины.