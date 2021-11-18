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Игнатьев доволен новым форматом проведения стыковых матчей

00:42
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает более справедливым новый формат проведения стыковых матчей за попадание на чемпионат мира. Каждой сборной, занявшей второе место, придется сыграть два матча, но — с разными командами.

— Новый формат проведения стыковых матчей и розыгрыша путевок на ЧМ, на мой взгляд, более справедлив, — цитируют «Известия» Игнатьева. — Такие изменения увеличивают интерес публики. Думаю, это приемлемый вариант, когда есть основания что-то исправить. Раньше тебе досталась одна команда, сыграли две игры и все. Теперь же больше интриги, больше внимания к противостояниям. Поэтому я положительно отношусь к изменению формата. Это грамотное решение.

В первом туре стыковых матчей соперниками сборной России могут стать Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия. Жеребьевка пройдет 26 ноября в Цюрихе, первый стыковой матч — 24 марта 2022 года. Сборная России проведет его дома, как команда из первой корзины.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1251343/dmitrii-garin/stykovochka-vyshla-ostalis-li-u-rossii-shansy-popast-na-chm-2022

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Евгений Козинов все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты