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«На что наиграл папка, то и получил». Зинченко опубликовал фотографию дочери

Александр Зинченко опубликовал фотографию дочери после победы над Боснией
17 ноября, 23:33
Александр Зинченко. Фото Instagram
Александр Зинченко. Фото Instagram
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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко опубликовал фотографию дочери в Instagram.

«Доця встретила. На что наиграл папка, то и получил», — написал футболист.

Сборная Украины обыграла команду Боснии и Герцеговины (2:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Зинченко открыл счет в этой игре.

1 августа у Зинченко и его супруги украинской журналистки Влады Седан родилась дочь Ева.

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