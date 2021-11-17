«На что наиграл папка, то и получил». Зинченко опубликовал фотографию дочери

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко опубликовал фотографию дочери в Instagram.

«Доця встретила. На что наиграл папка, то и получил», — написал футболист.

Сборная Украины обыграла команду Боснии и Герцеговины (2:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Зинченко открыл счет в этой игре.

1 августа у Зинченко и его супруги украинской журналистки Влады Седан родилась дочь Ева.