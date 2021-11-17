«На что наиграл папка, то и получил». Зинченко опубликовал фотографию дочери
Александр Зинченко опубликовал фотографию дочери после победы над Боснией
17 ноября, 23:33
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко опубликовал фотографию дочери в Instagram.
«Доця встретила. На что наиграл папка, то и получил», — написал футболист.
Сборная Украины обыграла команду Боснии и Герцеговины (2:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Зинченко открыл счет в этой игре.
1 августа у Зинченко и его супруги украинской журналистки Влады Седан родилась дочь Ева.
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