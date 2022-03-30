Ибрагимович после непопадания на ЧМ-2022 рассказал о своем будущем в сборной Швеции

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович после поражения от Польши (0:2) в стыковом матче чемпионата мира-2022 признался, что пока не планирует завершать карьеру в национальной команде. 40-летний швед вышел на замену на 80-й минуте встречи.

«Буду продолжать пока будет позволять здоровье и я смогу приносить пользу», — цитирует пресс-служба УЕФА Ибрагимовича.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2022 запланирована на 1 апреля 2022 года. Она пройдет в столице Катара — Дохе.