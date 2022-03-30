Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 01:09

Ибрагимович после непопадания на ЧМ-2022 рассказал о своем будущем в сборной Швеции

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Златан Ибрагимович.
Фото Twitter

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович после поражения от Польши (0:2) в стыковом матче чемпионата мира-2022 признался, что пока не планирует завершать карьеру в национальной команде. 40-летний швед вышел на замену на 80-й минуте встречи.

«Буду продолжать пока будет позволять здоровье и я смогу приносить пользу», — цитирует пресс-служба УЕФА Ибрагимовича.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2022 запланирована на 1 апреля 2022 года. Она пройдет в столице Катара — Дохе.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Финалы
29 мар, 21:45. Slaski (Хожув)
Польша
2:0
Швеция
Златан Ибрагимович
Футбол
Сборная Швеции по футболу
0
Читайте также
«Тренер тянула за купальник с такой силой, что он врезался гимнастке между ягодиц». Как в Канаде издевались над спортсменками
Добившаяся исключения сборной России Польша вышла на чемпионат мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник сборной Македонии Ристовски: «Португалия доминировала, но мы уходим с высоко поднятой головой»

Сборная Камеруна стала последним участником от Африки на ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости