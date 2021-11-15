Хорватский тренер объяснил проблемы сборной России

Бывший тренер сборной Хорватии и «Локомотива» Никола Юрчевич после завершения матча отборочного цикла ЧМ-2022 назвал слабые стороны сборной России.

— Вы сказали, что Россия играла на 0:0. Вы разочарованы этим или понимаете, почему соперник так решил?

— Для меня это не очень большой сюрприз, потому что и у меня был опыт подобных матчей. Я был в штабе Славена Билича в 2007 году, когда мы играли против России в отборе Евро-2008 (оба матча завершились со счетом 0:0 — Прим. «СЭ»). Ваша сборная и тогда преимущественно играла от обороны и надеялась забить только посредством контратак. А у Хорватии совершенно другая философия — мы стараемся действовать более активно в атаке, играем от себя. Я понимаю, почему Россия пыталась оборонять 0:0. Но в этом случае нужно быть везучим — 90 минут обороняться у своих ворот и не пропустить очень сложно.

— Вы упомянули матчи 2007 года. Тогда Россия была сильнее, чем сейчас?

— Не думаю, что разница велика. Россия в последние 15-20 лет играет примерно одинаково, особенно в матчах с более сильными соперниками — «вторым номером», как говорят у вас в стране. Периодически команды с таким типом игры добиваются успеха, как было с Россией на ЧМ-2018, но так происходит не всегда. Это проблема — сборная России в матчах с более классными командами больше думает о том, как не пропустить, чем о том, как забить.

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