Кто будет капитаном сборной России в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией

Капитаном сборной России 14 ноября 2021 года в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Хорватией, скорее всего, будет защитник Георгий Джикия. 27-летний игрок был на предыгровой пресс-конференции.

Обычно главный тренер команды Валерий Карпин приглашает на общение с журналистами футболиста, который выйдет с капитанской повязкой в ближайшем матче.

В текущем сезоне Джикия провел 19 матчей за «Спартак», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Матч Хорватия — Россия пройдет в Сплите в воскресенье, начало — в 17.00 по московскому времени.

Россияне с 22 очками лидируют в турнирной таблице группы H. Хорваты с 20 баллами располагаются на второй строчке.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Основную информацию по матчу отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия читайте здесь.