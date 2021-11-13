Кто будет капитаном сборной России в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией
Капитаном сборной России 14 ноября 2021 года в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Хорватией, скорее всего, будет защитник Георгий Джикия. 27-летний игрок был на предыгровой пресс-конференции.
Обычно главный тренер команды Валерий Карпин приглашает на общение с журналистами футболиста, который выйдет с капитанской повязкой в ближайшем матче.
В текущем сезоне Джикия провел 19 матчей за «Спартак», забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Матч Хорватия — Россия пройдет в Сплите в воскресенье, начало — в 17.00 по московскому времени.
Россияне с 22 очками лидируют в турнирной таблице группы H. Хорваты с 20 баллами располагаются на второй строчке.
Основную информацию по матчу отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия читайте здесь.
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