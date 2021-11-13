Карпин: «Никакого расслабона у нас нет, но что, по вашему, шутить нельзя?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Хорватии рассказал об атмосфере в команде.

— Готовиться к этой игре было легче, чем к первой игре против Хорватии? Не будут ли игроки зажатыми?

— Подготовка к матчу такая, как была в первый раз. Не могу сказать, что мы на 100% знаем, как они будут играть. Хорваты Могут сыграть и 4-3-3, и ромбом в центре. Конечно, сейчас легче, так как мы в первый раз только познакомились, а сейчас уже знаем друг друга. Никакого расслабона у нас нет, но что, по вашему, шутить нельзя? Нужно закрыться в комнате? Понятно, что напряжение есть и завтра оно проявится. Игроки шутят и зажатыми назвать их не могу.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Начало в 17.00 по московскому времени.

Перед последним туром Россия лидирует в группе Н. Команда имеет в активе 22 очка. У Хорватии 20 очков и второе место. Чтобы выйти на первую позицию, хорватов устроит только победа.