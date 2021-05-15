Хиддинк переболел коронавирусом и попросил Клюйверта его заменить
07:32
Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк переболел коронавирусом, информирует De Telegraaf. 74-летний голландец на данный момент восстанавливается после болезни.
Хиддинк является главным тренером сборной Кюрасао. В ближайших матчах квалификации ЧМ-2022 он не сможет руководить командой. Поэтому Хиддинк попросил директора академии «Барселоны» Патрика Клюйверта заменить его на время.
Последний попросил разрешения у президента «Барселоны» Жоана Лапорте и получил согласие о временной замене Хиддинка.
Кюрасао сыграет со сборной Виргинских островов 5 июня, а 8 июня — с командой Гватемалы.
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю