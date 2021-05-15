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Хиддинк переболел коронавирусом и попросил Клюйверта его заменить

07:32
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк переболел коронавирусом, информирует De Telegraaf. 74-летний голландец на данный момент восстанавливается после болезни.

Хиддинк является главным тренером сборной Кюрасао. В ближайших матчах квалификации ЧМ-2022 он не сможет руководить командой. Поэтому Хиддинк попросил директора академии «Барселоны» Патрика Клюйверта заменить его на время.

Последний попросил разрешения у президента «Барселоны» Жоана Лапорте и получил согласие о временной замене Хиддинка.

Кюрасао сыграет со сборной Виргинских островов 5 июня, а 8 июня — с командой Гватемалы.

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