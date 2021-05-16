Северная Корея снялась с отборочного турнира ЧМ-2022

Азиатская футбольная конфедерация сообщила, что сборная КНДР снялась с отбора ЧМ-2022.

До этого Северная Корея отказалась от участия в Олимпиаде в Токио. Решение объясняется опасениями, связанными с пандемией коронавируса.

Северная Корея провела 5 матчей в рамках квалификации. Она победила Ливан и Шри-Ланку, сыграла вничью с Южной Кореей и тем же Ливаном, а также уступила Туркменистану.

Пока неизвестно, как именно выход Северной Кореи из отборочного турнира отразится на положении команд. Азиатская футбольная конфедерация проконсультируется по этому вопросу с ФИФА.