Северная Корея снялась с отборочного турнира ЧМ-2022
11:54
Азиатская футбольная конфедерация сообщила, что сборная КНДР снялась с отбора ЧМ-2022.
До этого Северная Корея отказалась от участия в Олимпиаде в Токио. Решение объясняется опасениями, связанными с пандемией коронавируса.
Северная Корея провела 5 матчей в рамках квалификации. Она победила Ливан и Шри-Ланку, сыграла вничью с Южной Кореей и тем же Ливаном, а также уступила Туркменистану.
Пока неизвестно, как именно выход Северной Кореи из отборочного турнира отразится на положении команд. Азиатская футбольная конфедерация проконсультируется по этому вопросу с ФИФА.
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