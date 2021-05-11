ФИФА, Катар и международные эксперты обсудили вопросы прав человека перед ЧМ-2022

ФИФА, Верховный комитет по проведению и наследию ЧМ-2022 и футбольные ассоциации и конфедерации на онлайн-встрече 10 мая обсудили вопросы прав человека и трудовые реформы в Катаре в связи с проведением в стране чемпионата мира в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, футбольные ассоциации, заинтересованные этими вопросами, могли напрямую обсудить их с генеральным секретарем Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хасаном Аль-Тавади. Международные неправительственные и правозащитные организации и профсоюзы, непосредственно осведомленные о фактической ситуации в стране, также выступили с презентациями — Amnesty International, BWI (Building and Wood Worker's International), ILO (Международная организация труда, ОНН), ITUC (Международная конфедерация профсоюзов).

Встреча предоставила возможность прояснить ряд фактов, связанных с программой трудовых реформ в стране, и отметить существенный прогресс с тех пор, как Катар в 2010 году получил право провести чемпионат мира. Участники также обсудили все еще нерешенные вопросы в этом отношении, подчеркнув при этом роль, которую ФИФА и футбол продолжают играть в продвижении устойчивого наследия ЧМ-2022 в области благосостояния рабочих и прав человека в принимающей стране.

«Я приветствую конструктивное взаимодействие с футбольными ассоциациями по этой важной теме, — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино. — Мы хотим обеспечить защиту всех, кто участвует в проведении чемпионата мира по футболу, и уверены, что это событие может послужить катализатором еще более масштабных позитивных социальных изменений».

«Еще предстоит проделать большую работу, но мы уже должны признать значительный прогресс, достигнутый за очень короткое время, который стал возможен, благодаря активному участию властей Катара. Важно, чтобы любые дебаты по этому сложному вопросу основывались на проверенных фактах, — добавил глава ФИФА. — Для футбольных ассоциаций важно получить информацию непосредственно от независимых международных экспертов и узнать, что условия на строительных площадках ЧМ-2022 достигли самых высоких мировых стандартов и что недавние знаковые трудовые реформы, несомненно, будут оказывать позитивное влияние на условиях труда уже после турнира».

Обсуждение было сосредоточено на конкретных шагах по полной реализации реформ и расширении мер, принятых на строительных площадках ЧМ-2022, также на сферу услуг, которая будет все более вовлечена в процесс подготовки по мере приближения турнира.

Международные и правозащитные организации и профсоюзы, которые непосредственно участвуют в программах трудовых реформ в Катаре с 2010 года, приветствовали реализацию данных программ и работу Верховного комитета и ФИФА в этом отношении. Эти же организации указали и на необходимость строгого соблюдения нового и существующего законодательства и дополнительные реформы, которые, как ожидается, будут проведены в конце этого года.

Эта встреча последовала за серией индивидуальных консультаций с отдельными ассоциациями по той же теме, и ФИФА и Верховный комитет будут продолжать взаимодействовать с мировым футбольным сообществом, чтобы регулярно информировать все заинтересованные стороны о подготовке к чемпионату мира по футболу и решать любые проблемы, которые могут возникнуть.