Хави назвал сборную, которая на данный момент показала лучший футбол на ЧМ-2022

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, какая сборная лучше всех показала себя на проходящем чемпионате мира-2022.

«Испания пока играет лучше всех. Еще можно выделить выступление Англии, но только в первом матче. Но пока самый высокий уровень показала команда Луиса Энрике. Еще мне понравились сборные Франции и Бразилии», — цитирует тренера Football Espana.