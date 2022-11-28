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Сегодня, 09:36

Хави назвал сборную, которая на данный момент показала лучший футбол на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, какая сборная лучше всех показала себя на проходящем чемпионате мира-2022.

«Испания пока играет лучше всех. Еще можно выделить выступление Англии, но только в первом матче. Но пока самый высокий уровень показала команда Луиса Энрике. Еще мне понравились сборные Франции и Бразилии», — цитирует тренера Football Espana.

Команда Испании лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 4 очка, далее идут сборные Японии (3 очка), Коста-Рики (3) и Германии (1).

Хави Эрнандес (Хави)
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
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