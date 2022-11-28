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Джо Аллен — о матче с Англией: «Все знают, что поставлено на карту и какой это важный момент для нашей нации»

Алина Савинова
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Полузащитник сборной Уэльса Джо Аллен поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Англией.

«У нас было время, чтобы переварить наше разочарование. Теперь мы сосредоточены на том, чтобы выйти на тренировочное поле, поработать и подготовиться к матчу всей нашей жизни — против Англии.

Я не думаю, что мы можем быть более мотивированными. Мы участвуем в чемпионате мира и должны побеждать независимо от того, с кем играем. С этой точки зрения все довольно просто. Все знают, что поставлено на карту и какой это важный момент для нашей нации. Речь идет о том, чтобы вложить в это абсолютно все. Пока еще есть проблеск и шанс, что мы сможем пройти дальше, мы должны приложить все усилия, чтобы сделать это", — приводит Mirror слова Аллена.

Сборная Уэльса набрала 1 очко в первых двух матчах и занимает последнее место в группе В. 29 ноября команда встретится с Англией. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/england-wales-world-cup-allen-28596085
Чемпионат мира по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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