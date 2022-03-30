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Сегодня, 06:39

Халилходжич стал первым тренером, который вывел четыре разные сборные на чемпионаты мира

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вахид Халилходжич.
Фото Twitter

Сборная Марокко переиграла команду ДР Конго в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Марокканцы получили путевку в финальную стадию мирового первенства.

Главный тренер сборной Марокко Вахид Халилходжич стал первым тренером, который прошел отборы на чемпионат мира с четырьмя разными национальными командами. Ранее он выводил на ЧМ сборные Кот-д'Ивуара, Алжира и Японии.

Бора Милутинович и Карлос Альберто Паррейра 5 разных сборных в 5 отборочных турнирах, но ни одна из них не проходила квалификацию.

Вахид Халилходжич
Сборная Марокко по футболу
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