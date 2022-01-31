Новый главный тренер сборной Польши Михневич рассчитывает посетить Россию

Главный тренер сборной Польши по футболу Чеслав Михневич планирует приехать в Россию 26 февраля в преддверии полуфинального матча раунда плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 года с командой России, информирует ТАСС.

«Потенциал сборной России лучше всего отражает турнирная таблица, — сказал Михневич. — Они до 85-й минуты шли без поражений [на групповом этапе отбора] на чемпионат мира, проиграли на воде с командой Хорватии после автогола. Это показывает, что эта сборная была в шаге от выхода на чемпионат мира. Это не та команда, которая играет, как сборная Испании или как иногда могут играть хорваты, но это солидная команда, опирающаяся на железные нормы старого советского футбола, есть несколько виртуозов, хорошо технически подготовленных футболистов, виртуозов, которые играют не шаблонно».

Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта в «Лужниках», победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.