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Дубль Кварацхелии принес Грузии победу над Швецией

21:52
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Сборная Грузии обыграла команду Швеции в рамках отборочного цикла ЧМ-2022. Грузины на своем поле выиграли со счетом 2:0.

Автором победного мяча стал полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. В этой встрече он оформил дубль.

Шведы с 15 очками остались на первом месте в группе, но могут уступить эту строчку команде Испании. Грузины одержали только вторую победу в цикле и с 7 очками остались на четвертом месте.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа B
11 нояб, 20:00. Batumi Arena (Батуми)
Косово 1:2 Грузия
Грузия 0:2 Греция
Болгария 4:1 Грузия
Испания 4:0 Грузия
Грузия 0:1 Косово
Грузия
61` Кварацхелия, 77` Кварацхелия
1-й матч 0 : 1
2:0
Матч завершен
Швеция
Швеция 2:0 Греция
Швеция 3:0 Косово
Греция 2:1 Швеция
Швеция 2:1 Узбекистан
Швеция 2:1 Испания
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Голы
Кварацхелия, 61 (1:0), Кварацхелия, 77 (2:0)
Грузия
Лория Какабадзе Хочолава Кашия Окриашвили (Давиташвили, 70 ) Азаров Квеквескири (Абурджания, 90 ) Кварацхелия (Чабрадзе, 81 ) Гвилия Лобжанидзе (Казаишвили, 81 ) Цитаишвили (Волков, 70 )
Швеция
Ульсен Крафт Линделеф Аугустинссон Нильссон Классон (Кулушевски, 74) Форсберг Сванберг (Куайзон, 78) Ольссон Исак (Карлссон, 87) Ибрагимович
Предупреждения
Кашия 10, Окриашвили 52, Азаров 55  -  Нильссон 64
Судьи
Сердар Гезюбюйюк

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/

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Иван Шитик все материалы автора
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