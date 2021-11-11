Дубль Кварацхелии принес Грузии победу над Швецией
21:52
Сборная Грузии обыграла команду Швеции в рамках отборочного цикла ЧМ-2022. Грузины на своем поле выиграли со счетом 2:0.
Автором победного мяча стал полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. В этой встрече он оформил дубль.
Шведы с 15 очками остались на первом месте в группе, но могут уступить эту строчку команде Испании. Грузины одержали только вторую победу в цикле и с 7 очками остались на четвертом месте.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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