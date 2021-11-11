Россия разгромила Кипр со счетом 6:0 в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2022

Сборная России выиграла у команды Кипра (6:0) в матче европейского отборочного турнира ЧМ-2022. Игра состоялась в Санкт-Петербурге.

Уже на четвертой минуте открыл счет Александр Ерохин. Первый тайм завершился со счетом 1:0

Во втором тайме на 55-й минуте забил Федор Смолов, а на 56-й — Андрей Мостовой. Алексей Сутормин на 62-й минуте сделал счет 4:0. В концовке также отличился Антон Заболотный, а затем Ерохин оформил дубль.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Россия набрала 22 очка и лидирует в группе А. У Хорватии 17 очков, второе место и матч в запасе. Кипр на последнем, шестом месте — пять очков.

В следующем туре Россия на выезде сыграет с Хорватией. Матч состоится 14 ноября. Начало в 17.00 по московскому времени.