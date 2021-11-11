Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Россия разгромила Кипр со счетом 6:0 в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2022

21:49
11 ноября. Санкт-Петербург. Россия — Кипр — 6:0. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 ноября. Санкт-Петербург. Россия — Кипр — 6:0. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Сборная России выиграла у команды Кипра (6:0) в матче европейского отборочного турнира ЧМ-2022. Игра состоялась в Санкт-Петербурге.

Уже на четвертой минуте открыл счет Александр Ерохин. Первый тайм завершился со счетом 1:0

Во втором тайме на 55-й минуте забил Федор Смолов, а на 56-й — Андрей Мостовой. Алексей Сутормин на 62-й минуте сделал счет 4:0. В концовке также отличился Антон Заболотный, а затем Ерохин оформил дубль.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Россия набрала 22 очка и лидирует в группе А. У Хорватии 17 очков, второе место и матч в запасе. Кипр на последнем, шестом месте — пять очков.

В следующем туре Россия на выезде сыграет с Хорватией. Матч состоится 14 ноября. Начало в 17.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H
11 нояб, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Словения 1:2 Россия
Россия 1:0 Словакия
Россия 2:0 Мальта
Кипр 0:2 Россия
Россия 0:0 Хорватия
Россия
4` Ерохин, 55` Смолов, 56` Мостовой, 62` Сутормин, 81` Заболотный, 87` Ерохин
1-й матч 2 : 0
6:0
1-й тайм 1:0
Матч завершен
Кипр
Кипр 2:2 Мальта
Кипр 0:3 Хорватия
Словакия 2:0 Кипр
Кипр 0:2 Россия
Мальта 3:0 Кипр
Скрыть
Live
Голы
Ерохин, 4 (1:0), Смолов, 55 (2:0), Мостовой, 56 (3:0), Сутормин, 62 (4:0), Заболотный, 81 (5:0), Ерохин, 87 (6:0)
Россия
Сафонов Дивеев (Чистяков, 67 ) Осипенко Терехов Фомин (Глебов, 68 ) Миранчук Головин (Зобнин, 57 ) Сутормин Ерохин Мостовой (Ионов, 72 ) Смолов (Заболотный, 58 )
Кипр
Деметриу Каро Иоанну Псалтис (Димитриу, 46) Сотириу (Какуллис, 74) Лаифис Артиматас Кастанос (Антониадес, 83) Сотириу Папулис (Шполярич, 83) Тзионис (Мамас, 68)
Судьи
Даниэль Стефански Давид Игор Голис Михал Обукович
ВАР
Рачковски Мырмус

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Чай: польза и вред для здоровья. Сколько пить в день?
Концертный директор Серова рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 певца
2
99
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры