Гризманн сравнялся с Зиданом по количеству голевых передач за сборную Франции. Больше только у Анри

Сборная Франции со счетом 2:1 обыграла команду Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Нападающий французов Антуан Гризманн отметился голевой передачей в этой встрече. Он сделал уже 26-ю голевую передачу за карьеру в национальной команде и сравнялся по этому показателю со знаменитым Зинедином Зиданом. Теперь они делят второе место в списке лучших ассистентов.

Первую строчку занимает экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри — 27 передач.

Напомним, что на данный момент Анри также делит первое место в списке лучших снайперов с Оливье Жиру — по 51 голу.