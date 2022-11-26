Дании для выхода в плей-офф нужна только победа. Расклады ЧМ в группе D
В матчах второго тура группы D на чемпионате мира Тунис проиграл Австралии (0:1), а Франция победила Данию (2:1). Теперь турнирное положение выглядит так.
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И
|
В
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Н
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П
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М
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О
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1. Франция
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2
|
2
|
0
|
0
|
6-2
|
6
|
2. Австралия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-4
|
3
|
3. Дания
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2
|
0
|
1
|
1
|
1-2
|
1
|
4. Тунис
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2
|
0
|
1
|
1
|
0-1
|
1
В матчах 3-го тура 30 ноября сыграют Тунис — Франция (18.00), Австралия — Дания (18.00).
Победа принесла Франции выход в плей-офф и практически гарантировала первое место в группе. Теоретический шанс догнать действующих чемпионов мира есть у Австралии, но с учетом необходимости отыграть разницу по голам (сейчас «+4» против «-2») это выглядит нереалистично.
Тунис с большой вероятностью не попадет в плей-офф. Чтобы это сделать, ему нужно обыгрывать Францию и надеяться на ничью австралийцев и датчан, либо победу скандинавов, причем в таком случае тунисцы должны закончить группу с лучшей разностью мячей, чем команда Каспера Юльманна. Другие расклады африканскую сборную не устроят.
Так что судьба второго места в группе, скорее всего, решится в матче Австралия — Дания. Европейцам нужна победа, сборную Зеленого континента устроит и ничья.