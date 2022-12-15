Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 03:37

Гризманн рассказал, за счет чего Франция обыграла Марокко на ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Антуан Гризманн.
Фото Global Look Press

Нападющий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал победу над Марокко (2:0) в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022.

«Марокканцы меня впечатлили, очень хорошо сработали тактически: в обороне и в нападении. Нам доставили много проблем, тренер это понял и сделал замену. Выход Маркуса Тюрама на левый фланг пошел нам на пользу, было больше игроков, которые помогали Тео в защите. Да и тот факт, что мы забили быстро стало важным моментом, а второй гол обезопасил нас», — цитирует L'Equipe Гризманна.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Антуан Гризманн
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
0
Читайте также
«Такого снайпера не будет еще несколько поколений». Что пишут об Овечкине в Америке
Футболиста в Иране приговорили к смертной казни. Его обвиняют в вооруженном мятеже
Минцифры не поддержало идею о запрете удаленной работы для IT-специалистов за рубежом
Посол РФ в Сербии рассказал «Известиям» о неизменности позиции РФ по ситуации в Косово
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/2 финала
Гризманн поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 против Аргентины
Гризманн признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 Франция — Марокко
Мбаппе поддержал Хакими после победы Франции над Марокко в полуфинале ЧМ-2022
Гризманн рассказал, что чувствует после второго подряд выхода в финал ЧМ
Дешам заявил, что Рабьо и Упамекано смогут сыграть в финале ЧМ-2022
Кунде считает, что сборной Франции немного повезло в полуфинале ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гризманн признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 Франция — Марокко

Гризманн поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 против Аргентины
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости