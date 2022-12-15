Тшуамени — о победе над Марокко: «У нас был план»

Полузащитник сборной Франции Орельен Тшуамени прокомментировал победу над Марокко (2:0) в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022.

«Это полуфинал чемпионата мира. Здесь есть сильные и слабые отрезки. Знали, что будем играть против отличной команды, но у нас был план, и мы знали, что своими контратаками можем поставить их в затруднительное положение. Это то, что нам и удалось сделать. Понимали, что в какой-то момент у них будет преимущество, но в этом правда игры. Мы смогли справиться и выиграть этот матч», — цитирует L'Equipe Тшуамени.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря.