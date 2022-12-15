Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 03:28

Тшуамени — о победе над Марокко: «У нас был план»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник сборной Франции Орельен Тшуамени прокомментировал победу над Марокко (2:0) в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022.

«Это полуфинал чемпионата мира. Здесь есть сильные и слабые отрезки. Знали, что будем играть против отличной команды, но у нас был план, и мы знали, что своими контратаками можем поставить их в затруднительное положение. Это то, что нам и удалось сделать. Понимали, что в какой-то момент у них будет преимущество, но в этом правда игры. Мы смогли справиться и выиграть этот матч», — цитирует L'Equipe Тшуамени.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
1
0
Читайте также
Финал для Месси, чемпионы остановили команду-сенсацию: события 1/2 финала ЧМ-2022
«Такого снайпера не будет еще несколько поколений». Что пишут об Овечкине в Америке
Страны ЕС начали массово возвращать нелегальных мигрантов в Польшу
Посол РФ в Сербии назвал обманом попытки натовских военных представить себя миротворцами
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/2 финала
ЧМ-2022: Аргентина — Франция — финал-шедевр. Но мы навсегда запомним и Марокко
Роберто Соса: «Дух Марадоны вселился в Месси»
Трезеге: «Анри вошел в историю, а Мбаппе делает это сейчас»
Защитник «Тоттенхэма» Доэрти: «Кейн — один из самых сильных людей, которых я знаю»
Дрогба: «Аргентинцы очень агрессивные, они не позволят Мбаппе играть в свой футбол»
Тео Эрнандес — о финале ЧМ-2022: «Месси нас не пугает»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гризманн признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 Франция — Марокко

Гризманн рассказал, за счет чего Франция обыграла Марокко на ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости