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Сегодня, 10:40

Соболев — о снятии сборной России с чемпионата мира: «Спорт вне политики, да?»

Соболев высказался о снятии сборной России с чемпионата мира
Артем Калинин
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» отреагировал на решение ФИФА отстранить сборную России от чемпионата мира.

— Спорт вне политики, да? Так было всегда, и больше мне нечего добавить, — сказал Соболев. — Сейчас уже и следующий чемпионат Европы под вопросом для нас. Обидно, потому что мы — спортсмены — не имеем отношения к тому, что происходит. Мы просто хотим играть в футбол, фигуристы хотят кататься на Олимпиаде, а хоккеисты — играть на чемпионате мира. Это наша работа, мы играем ради этого. Обидно, когда тебя всего лишают. И самое горькое заключается в том, что ты ничего не можешь с этим всем сделать. Ты делаешь все, чтобы сыграть на чемпионате мира, чемпионате Европы, в Лиге чемпионов, а тебя просто лишают такой возможности.

Александр Соболев. «Теперь могу смело говорить, что мы выиграли бы Лигу Европы». Большое интервью Соболева
Александр Соболев
Футбол
Сборная России по футболу
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