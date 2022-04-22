Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» отреагировал на решение ФИФА отстранить сборную России от чемпионата мира.

— Спорт вне политики, да? Так было всегда, и больше мне нечего добавить, — сказал Соболев. — Сейчас уже и следующий чемпионат Европы под вопросом для нас. Обидно, потому что мы — спортсмены — не имеем отношения к тому, что происходит. Мы просто хотим играть в футбол, фигуристы хотят кататься на Олимпиаде, а хоккеисты — играть на чемпионате мира. Это наша работа, мы играем ради этого. Обидно, когда тебя всего лишают. И самое горькое заключается в том, что ты ничего не можешь с этим всем сделать. Ты делаешь все, чтобы сыграть на чемпионате мира, чемпионате Европы, в Лиге чемпионов, а тебя просто лишают такой возможности.