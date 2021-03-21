Головин прилетит в Сочи. Вопрос с французами и «Монако» решен положительно
Проблема приезда полузащитника «Монако» Александра Головина в сборную России на отборочный матч с командой Словении, который пройдет в Сочи 27 марта, решена. Хавбек сначала присоединится к национальной команде на Мальте, где 24-го числа состоится игра со сборной этого островного государства. А затем вместе со всеми вылетит в Сочи.
Ранее было объявлено, что французская лига совместно с клубами договорилась не отпускать своих футболистов для выступления за их сборные за пределами Евросоюза. В противном случае после возвращения игрокам пришлось бы проходить недельный карантин, что сказалось бы на их выступлении в чемпионате Франции. Сам Головин сообщил «СЭ», что сыграет только в двух матчах с Мальтой и Словакией (30 марта), а встречу в Сочи пропустит.
Ряд федераций, включая РФС, озаботились таким решением и вступили в переговоры с французской футбольной федерацией. В итоге ее руководство определило, что нет необходимости проходить карантин — при условии жесточайшего соблюдения медицинских протоколов и правил поведения в период пандемии коронавируса. После этого была достигнута договоренность о приезде Головина в Россию. По состоянию на 21 марта препятствий для этого нет.
(Александр Бобров)
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