Чемпионат мира-2022, отборочный турнир: календарь сборной России в 2021 году
Сборная России в отборочном турнире чемпионата мира-2022 по футболу играет в группе H. Соперники команды Станислава Черчесова — Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.
Все игры отбора ЧМ-2022 запланированы в 2021 году. Слоты для таких матчей — март, сентябрь, октябрь и ноябрь. Летом пройдет перенесенный на год финальный турнир Евро-2020.
Чемпионат мира-2022: календарь сборной России в отборочном турнире
24 марта. 22.45. Мальта — Россия
27 марта. 17.00. Россия — Словения
30 марта. 21.45. Словакия — Россия
1 сентября. 21.45. Россия — Хорватия
4 сентября. 16.00. Кипр — Россия
7 сентября. 21.45. Россия — Мальта
8 октября. 21.45. Россия — Словакия
11 октября. 21.45. Словения — Россия
11 ноября. 20.00. Россия — Кипр
14 ноября. 17.00. Хорватия — Россия
(время московское)
Состав всех групп, расписание матчей и результаты, турнирные таблицы отбора ЧМ-2022 — на этой странице.
Для выхода на ЧМ-2022 необходимо выиграть группу отборочного турнира. Вторые команды каждой группы сыграют дополнительные стыковые матчи и определят последних участников чемпионата мира от Европы.
Чемпионат мира в Катаре запланирован на сроки с 21 ноября до 18 декабря 2022 года.
Чемпионат Европы-2020: календарь сборной России в финальном турнире
12 июня. 22.00. Бельгия — Россия (Санкт-Петербург)
16 июня. 16.00. Финляндия — Россия (Санкт-Петербург)
21 июня. 22.00. Россия — Дания (Копенгаген)
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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