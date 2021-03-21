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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Чемпионат мира-2022, отборочный турнир: календарь сборной России в 2021 году

18:00
Сборная России по футболу. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России по футболу. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России в отборочном турнире чемпионата мира-2022 по футболу играет в группе H. Соперники команды Станислава Черчесова — Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.

Все игры отбора ЧМ-2022 запланированы в 2021 году. Слоты для таких матчей — март, сентябрь, октябрь и ноябрь. Летом пройдет перенесенный на год финальный турнир Евро-2020.

Чемпионат мира-2022: календарь сборной России в отборочном турнире

24 марта. 22.45. Мальта — Россия

27 марта. 17.00. Россия — Словения

30 марта. 21.45. Словакия — Россия

1 сентября. 21.45. Россия — Хорватия

4 сентября. 16.00. Кипр — Россия

7 сентября. 21.45. Россия — Мальта

8 октября. 21.45. Россия — Словакия

11 октября. 21.45. Словения — Россия

11 ноября. 20.00. Россия — Кипр

14 ноября. 17.00. Хорватия — Россия

(время московское)

Состав всех групп, расписание матчей и результаты, турнирные таблицы отбора ЧМ-2022 — на этой странице.

Для выхода на ЧМ-2022 необходимо выиграть группу отборочного турнира. Вторые команды каждой группы сыграют дополнительные стыковые матчи и определят последних участников чемпионата мира от Европы.

Чемпионат мира в Катаре запланирован на сроки с 21 ноября до 18 декабря 2022 года.

Чемпионат Европы-2020: календарь сборной России в финальном турнире

12 июня. 22.00. Бельгия — Россия (Санкт-Петербург)

16 июня. 16.00. Финляндия — Россия (Санкт-Петербург)

21 июня. 22.00. Россия — Дания (Копенгаген)

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