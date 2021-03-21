Стало известно, как Миранчук, Жиров и Кудряшов присоединятся к сборной России

Как стало известно «СЭ», три легионера сборной России — хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук, защитник «Зандхаузена» Александр Жиров и его коллега по амплуа из «Антальяспора» Федор Кудряшов — вылетят на Мальту завтра напрямую из стран, где они выступают.

Миранчук прибудет в столицу островного государства Валлетту рейсом из Бергамо, Жиров прилетит из Франкфурта-на-Майне, Кудряшов, отправляющийся из Антальи, сделает одну пересадку — в Стамбуле. В ходе дня все трое окажутся в расположении сборной в Та Кали, где 24 марта состоится матч с мальтийцами.

При этом вопрос по логистике полузащитника «Монако» Александра Головина пока находится в стадии проработки, но футболист также должен присоединиться к национальной команде в понедельник, 22 марта. Ее штаб работает над тем, чтобы Головин добрался до Мальты без пересадок.

(Вячеслав Короткин)