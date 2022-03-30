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Сегодня, 02:07

Камиль Глик: «Я был травмирован, но забыл об этой травме и не сдался»

Глик прокомментировал победу над Швецией в стыковом матче ЧМ-2022
Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник сборной Польши Камиль Глик прокомментировал победу над Швецией (2:0) в стыковом матче чемпионата мира-2022.

«Я счастлив и горд. Это будет мой четвертый крупный турнир подряд. Думаю, что это большое достижение. Совершенно точно, это будет мой последний чемпионат мира, но, возможно, не последний финальный турнир.

Я был травмирован, но забыл об этой травме и поначалу хорошо себя чувствовал, однако уже на второй минуте матча вновь почувствовал боль. Но я не сдался. Национальная сборная очень важна для меня — я не мог просто так уйти с поля", — цитирует пресс-служба УЕФА Глика.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2022 запланирована на 1 апреля 2022 года. Она пройдет в столице Катара — Дохе.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Финалы
29 мар, 21:45. Slaski (Хожув)
Польша
2:0
Швеция
Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2033894--poland-vs-sweden/
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