«Это особенный вечер для всего польского футбола». Михневич — о выходе на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич после победы над Швецией (2:0) в стыковом матче чемпионата мира-2022 отметил, что это особенный вечер для польского футбола.

«Это особенный вечер не только для меня, но и для всего польского футбола. Не будем забывать, что для некоторых наших игроков это, вероятно, последний шанс сыграть в финальной стадии чемпионата мира, и я очень рад, что они его не упустят», — цитирует пресс-служба УЕФА Михневича.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2022 запланирована на 1 апреля 2022 года. Она пройдет в столице Катара — Дохе.