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Сегодня, 01:57

«Это особенный вечер для всего польского футбола». Михневич — о выходе на ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич после победы над Швецией (2:0) в стыковом матче чемпионата мира-2022 отметил, что это особенный вечер для польского футбола.

«Это особенный вечер не только для меня, но и для всего польского футбола. Не будем забывать, что для некоторых наших игроков это, вероятно, последний шанс сыграть в финальной стадии чемпионата мира, и я очень рад, что они его не упустят», — цитирует пресс-служба УЕФА Михневича.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2022 запланирована на 1 апреля 2022 года. Она пройдет в столице Катара — Дохе.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Финалы
29 мар, 21:45. Slaski (Хожув)
Польша
2:0
Швеция
Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2033894--poland-vs-sweden/
Футбол
Сборная Польши по футболу
Сборная Швеции по футболу
Чеслав Михневич
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