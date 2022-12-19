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Сегодня, 15:26

Глеб считает, что чемпионат мира в Катаре не смог превзойти мундиаль в России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Александр Глеб в комментарии для «СЭ» сравнил чемпионаты мира в России и Катаре.

«Я бы не сказал, что чемпионат мира в Катаре превзошел Россию. Каждый мундиаль появляются молодые и яркие футболисты. Но в России был один из лучших по организации и зрелищности в истории. Люди получили огромное удовольствие. В Катаре был чемпионат непредсказуемый. Можно выделить только финал, который был невероятным. Хотя и была пара хороших игр», — сказал Глеб «СЭ».

Победителем чемпионата мира-2018 в России стала сборная Франции. Турнир проводился с 14 июня по 15 июля.

В Катаре сборная Аргентины в третий раз стала победителем ЧМ. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Александр Глеб
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