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Сегодня, 15:17

Райс: «Месси — лучший игрок в истории»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Англии Деклан Райс поделился эмоциями от игры аргентинского нападающего Лионеля Месси в финале ЧМ-2022 против Франции (3:3, 4:2 — по пен.).

35-летний аргентинец оформил дубль в матче и был признан лучшим игроком встречи.

«Лионель Месси. Лучший в истории. Мы больше никогда не увидим такого игрока, как Месси», — написал Райс в соцсети.

Месси был признан лучшим игроком мирового первенства в Катаре. Аргентинец провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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