Кержаков высоко оценил уровень организации чемпионата мира в Катаре

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков в комментарии для «СЭ» подвел итоги чемпионата мира в Катаре.

«Я был в Катаре достаточно долго: весь групповой этап и удалось побывать на финальном матче. Никаких проблем не было, наоборот, все было здорово. Все было компактно, рядом. Не было никаких проблем с локациями, спокойно можно было добраться до стадиона. Плюс качество игры было достаточно высокого уровня, и желаемая мной победа Месси в финале, очень яркая игра Мбаппе. Какие-то скептические разговоры и мысли про чемпионат мира в Катаре, если и были, то никто этого не ощутил», — сказал Кержаков «СЭ».

Ранее сборная Аргентины одержала победу нат Францией в финале чемпионата мира в Катаре.

Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз в истории. До этого команда выигрывала чемпионат мира в 1978 и 1986 годах.