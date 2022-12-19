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Сегодня, 15:37

Кержаков высоко оценил уровень организации чемпионата мира в Катаре

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков в комментарии для «СЭ» подвел итоги чемпионата мира в Катаре.

«Я был в Катаре достаточно долго: весь групповой этап и удалось побывать на финальном матче. Никаких проблем не было, наоборот, все было здорово. Все было компактно, рядом. Не было никаких проблем с локациями, спокойно можно было добраться до стадиона. Плюс качество игры было достаточно высокого уровня, и желаемая мной победа Месси в финале, очень яркая игра Мбаппе. Какие-то скептические разговоры и мысли про чемпионат мира в Катаре, если и были, то никто этого не ощутил», — сказал Кержаков «СЭ».

Ранее сборная Аргентины одержала победу нат Францией в финале чемпионата мира в Катаре.
Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз в истории. До этого команда выигрывала чемпионат мира в 1978 и 1986 годах.

Александр Кержаков
Чемпионат мира по футболу 2022
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