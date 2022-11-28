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Сегодня, 11:29

Иран призывает дисквалифицировать сборную США за скандальное фото с флагом

Виктория Кравченко
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Иран призывает дисквалифицировать сборную США.
Фото AFP

Федерация футбола Ирана требует дисквалифицировать сборную США на 10 матчей за оскорбление достоинства своей страны, пишет The Guardian.

По данным источника, в Иране недовольны тем, что пресс-служба сборной США опубликовала фото иранского флага без изображения на нем эмблемы Исламской Республики. Жалоба отправлена в комитет по этике ФИФА.

В заявлении федерации говорится, что США решили отказаться от изображения официального флага Ирана, чтобы продемонстрировать «поддержку женщин в Иране, борющихся за права человека».

Матч группового этапа чемпионата мира — 2022 Иран — США состоится во вторник, 29 ноября, на стадионе «Аль-Тумама». Начало — в 22:00 (мск).

Федерация футбола США опубликовала в социальных сетях национальный флаг Ирана без герба страны

Сборная Ирана по футболу
Сборная США по футболу
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  • Вы совсем там уже

    Евгеша, я тебя спрашиваю, куда вы нового Ленина дели, где брестский мир?!

    28.11.2022

  • Vitaly D

    Флаг им в руки !

    28.11.2022

  • rusfеd 2.0

    забавно, насколько расходятся позиции чинуш из федерации - и самих футболистов, в знак поддержки своих протестующих соотечественников отказывающихся петь на камеру официальный гимн страны

    28.11.2022

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    предлагаю иранцам опубликовать флаг США без звезд лол)))

    28.11.2022

  • Vitaly D

    и передать право в Россию, наши спортсмены уже который год без флага выступают, проблем не будет !

    28.11.2022

  • shpasic

    так надо не сборную дисквалифицировать, а отобрать у США право проведения ЧМ, хехе)

    28.11.2022

    • Мусиала — о матче с Испанией: «Я должен был забивать, эта ночь будет сложной для меня»

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