Иран призывает дисквалифицировать сборную США за скандальное фото с флагом

Федерация футбола Ирана требует дисквалифицировать сборную США на 10 матчей за оскорбление достоинства своей страны, пишет The Guardian.

По данным источника, в Иране недовольны тем, что пресс-служба сборной США опубликовала фото иранского флага без изображения на нем эмблемы Исламской Республики. Жалоба отправлена в комитет по этике ФИФА.

В заявлении федерации говорится, что США решили отказаться от изображения официального флага Ирана, чтобы продемонстрировать «поддержку женщин в Иране, борющихся за права человека».

Матч группового этапа чемпионата мира — 2022 Иран — США состоится во вторник, 29 ноября, на стадионе «Аль-Тумама». Начало — в 22:00 (мск).

Федерация футбола США опубликовала в социальных сетях национальный флаг Ирана без герба страны