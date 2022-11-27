Далич заявил, что главный тренер сборной Канады не пожал ему руку после матча ЧМ-2022

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич раскритиковал тренера сборной Канады Джона Хердмана.

Сборная Хорватии разгромила канадцев на ЧМ-2022 со счетом 4:1, после чего тренер североамериканский команды покинул поле, не пожав руку своему коллеге.

«Я вышел на поле, чтобы поговорить со своими игроками. Тренера Канады я нигде не видел.

Независимо от того, выигрываю я или проигрываю, я всегда встречаюсь с тренером другой команды. Он этого не сделал — ну, такой у него подход.

Понятно, что он зол. Но ему понадобится время на то, чтобы научиться некоторым вещам», — приводит слова Далича Reuters.