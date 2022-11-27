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Скандалы

Сегодня, 17:00

«У тебя есть язык, но есть ли яйца?» Тренер Канады взбесил хорватов — местный таблоид опубликовал его голое фото

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер сборной Австралии Джон Хердман.
Фото Global Look Press
Главный тренер сборной Австралии Джон Хердман говорит речь.
Фото Reuters
Главный тренер сборной Австралии Джон Хердман.
Фото Соцсети
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Неожиданный скандал ЧМ-2022.

Сборная Канады накануне второй игры на групповом этапе с Хорватией создала мощный скандал в стране соперника. После поражения от Бельгии (0:1) в стартовой игре тренер канадцев Джон Хердман собрал команду в круг и выступил с мотивационной речью.

Главный тренер сборной Австралии Джон Хердман говорит речь. Фото Reuters
Главный тренер сборной Австралии Джон Хердман говорит речь.
Фото Reuters

На пресс-конференции он разъяснил, о чем говорил с футболистами: «Я сказал им, что мы собираемся пойти и ******* [отыметь] Хорватию».

Выступление Хердмана не понравилось хорватам. Таблоид 24 Sata на обложке газеты разместил обнаженного Хердмана с заголовком: «У тебя есть язык, но есть ли у тебя яйца?»

Главный тренер сборной Австралии Джон Хердман. Фото Соцсети
Главный тренер сборной Австралии Джон Хердман.
Фото Соцсети

Златко Далича слова Хердмана тоже задели. Выступая на пресс-конференции, главный тренер сборной Хорватии употребил слово «уважение» 13 раз за 90 секунд.

Самого Хердмана также попросили пояснить скандальное выступление. Тренер Канады не отказался от своих слов, но признал, что они были сказаны сгоряча.

«Подобные вещи случаются, когда вас захлестывают эмоции, а вы пытаетесь вдохновить команду. Это не слишком уважительно по отношению к хорватскому народу и сборной Хорватии. Я очень хорошо понимаю, на каком уровне они находятся на мировой арене. Не хочу проявить неуважение, но, в конце концов, именно такой настрой должен быть у Канады, если мы хотим набрать три очка в матче с одной из лучших команд мира. Этот же настрой был у нас в матче Бельгией. Мы должны быть такими! Это часть новой Канады», — добавил он.

Также Хердман прокомментировал резонансное фото хорватского таблоида. «После этого жена написала мне, что перед возвращением домой придется поработать в зале, потому что в реальности мой живот гораздо больше, чем на том фото. Моя жена придет и за вами, ребята», — рассмеялся тренер, обращаясь к хорватскому репортеру.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Канады по футболу
Златко Далич
1
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