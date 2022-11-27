Роналдо поддержал Неймара, получившего травму в матче с Сербией

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поддержал форварда команды Неймара, который получил травму в игре с Сербией на чемпионате мира.

«Я не мог начать это открытое письмо по-другому: Неймар, ты классный! Просто гигант! Я уверен, что большинство бразильцев, как и я, восхищаются и любят тебя. Твой талант, между прочим, поднял тебя так высоко, что к тебе теплится любовь и восхищение из каждого уголка мира. И именно по этой причине, из-за того, чего ты достиг, тебе приходится иметь дело с таким количеством зависти и зла. Люди празднуют травму такой звезды, как ты. Куда мы движемся? Какое послание мы передаем таким образом нашей молодежи? Всегда найдутся люди, выступающие против тебя, но грустно видеть, как общество идет по пути опошления, нетерпимости, нормализации языка ненависти», — написал Роналдо в своих соцсетях.

Неймар получил травму в матче с Сербией (2:0). Бразильского футболиста заменили на 68-й минуте встречи после столкновения с сербским защитником Николой Миленковичем.

Матч Бразилия — Швейцария пройдет 28 ноября. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.