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Месси — о выходе в финал ЧМ-2022: «Невероятно. Аргентина собирается сыграть последний матч»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после выхода команды в финал ЧМ-2022.

«В моей голове крутится много всяких мыслей, очень волнительно все это испытать. Видеть всех этих людей, эту дружную команду. Мы собираемся сыграть последний матч, это то, чего мы хотели.

Мы здесь, чтобы наслаждаться этим турниром, я получил огромное удовольствие от чемпионата мира. С момента моего приезда я был уверен в этой команде. Невероятно, через что мы прошли. Сейчас я думаю о своей семье, они всегда были со мной. Мы будем радоваться вместе со всем аргентинским народом», — приводит слова Месси RMC Sport.

Аргентина в полуфинале обыграла Хорватию (3:0) и вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с победителем матча Франция — Марокко. 

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

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Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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