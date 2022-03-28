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Кейруш: «Я единственный, кто выводил четыре команды на ЧМ. Я в десятке лучших тренеров в мире»

Карлуш Кейруш включил себя в число лучших футбольных тренеров в мире
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер сборной Египта Карлуш Кейруш прокомментировал победу над командой Сенегала (1:0) в первом матче за выход на чемпионат мира 2022 года.

«Не вижу причин расстраиваться или грустить из-за игры сборной Египта, — приводит слова тренера Portugoal. — Мы одержали победу над чемпионами Африки. Во второй игре мы всеми силами будем защищать это преимущество».

Кейруш включил себя в число лучших футбольных тренеров в мире.

«Я 44 года работаю тренером в разных странах. Я провел свыше 2 000 матчей. Я единственный, кто выводил четыре команды на ЧМ. Я в десятке лучших тренеров в мире«, — сказал он.

Под руководством 69-летнего португальца на чемпионат мира выходили сборные ЮАР (2002), Португалии (2010), Ирана (2014, 2018).

Отметим, что лучший результат в истории по этому показателю принадлежит бывшему главному тренеру сборной Бразилии Карлосу Альберто Паррейре. 79-летний бразилец шесть раз попадал на чемпионат мира.

Источник: https://portugoal.net/portuguese-abroad/2524-i-am-one-of-the-best-coaches-in-the-world-carlos-queiroz-aiming-for-another-world-cup
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