Кейруш: «Я единственный, кто выводил четыре команды на ЧМ. Я в десятке лучших тренеров в мире»

Карлуш Кейруш включил себя в число лучших футбольных тренеров в мире

Главный тренер сборной Египта Карлуш Кейруш прокомментировал победу над командой Сенегала (1:0) в первом матче за выход на чемпионат мира 2022 года.

«Не вижу причин расстраиваться или грустить из-за игры сборной Египта, — приводит слова тренера Portugoal. — Мы одержали победу над чемпионами Африки. Во второй игре мы всеми силами будем защищать это преимущество».

Кейруш включил себя в число лучших футбольных тренеров в мире.

«Я 44 года работаю тренером в разных странах. Я провел свыше 2 000 матчей. Я единственный, кто выводил четыре команды на ЧМ. Я в десятке лучших тренеров в мире«, — сказал он.

Под руководством 69-летнего португальца на чемпионат мира выходили сборные ЮАР (2002), Португалии (2010), Ирана (2014, 2018).

Отметим, что лучший результат в истории по этому показателю принадлежит бывшему главному тренеру сборной Бразилии Карлосу Альберто Паррейре. 79-летний бразилец шесть раз попадал на чемпионат мира.