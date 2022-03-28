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Сегодня, 09:37

Бьелса может сменить Сесара Фариаса на посту главного тренера сборной Боливии

Бьелса может возглавить сборную Боливии
Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса может возглавить сборную Боливии, сообщает Goal.

Глава Федерации футбола Боливии Фернандо Коста рассказал, что в ближайшее время он проведет переговоры с 66-летним аргентинцем.

За тур до конца отбора ЧМ-2022 в Южной Америке Боливия занимает предпоследнее, 9-е место в таблице.

Бьелса покинул пост главного тренера «Лидса» в конце января. Ранее он возглавлял сборные Аргентины и Чили.

Сборная Боливии по футболу
ФК Лидс
Марсело Бьелса
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