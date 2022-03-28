Бьелса может сменить Сесара Фариаса на посту главного тренера сборной Боливии
Бьелса может возглавить сборную Боливии
Бывший главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса может возглавить сборную Боливии, сообщает Goal.
Глава Федерации футбола Боливии Фернандо Коста рассказал, что в ближайшее время он проведет переговоры с 66-летним аргентинцем.
За тур до конца отбора ЧМ-2022 в Южной Америке Боливия занимает предпоследнее, 9-е место в таблице.
Бьелса покинул пост главного тренера «Лидса» в конце января. Ранее он возглавлял сборные Аргентины и Чили.
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